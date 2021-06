Melun (oude en jaarduiven): Luc Milissen (Lanklaar)

Luc Milissen is terug in duivenland. Na een onderbreking van meer dan tien jaar begon hij in 2017 opnieuw met zijn geliefkoosde sport. Vorig weekend was het prijs op Melun. “Met duiven die ik opleer voor mijn eerste grote liefde: de zware fond”.