België het EK winnen? “Liever niet, dan kunnen wij dat voor altijd aanhoren”

In Nederland zit niet iedereen te wachten op een Europese titel voor de Rode Duivels. Integendeel.

Oranje heeft misschien wel de makkelijke route richting halve finales. In de 1/8ste finales treffen Memphis Depay en co Tsjechië. Bij winst wacht de winnaar van het duel tussen Wales en Denemarken. Pas bij de laatste vier kan Oranje uitkomen tegen een topland, Engeland of Duitsland.

De Rode Duivels hebben een veel zwaarder parcours richting EK-finale. Met Portugal, mogelijk Italië en daarna Frankrijk of Spanje. Gelukkig maar, klinkt het bij onze Noorderburen.

“Ik geniet van de Belgen”, aldus ex-international Tim de Cler bij Voetbal International. “Maar ik heb toch liever niet dat België Europees kampioen wordt. Dan horen wij dat als Nederlanders toch voor de rest van ons leven? Ik ben wel zo chauvinistisch. Met het WK ook. Nederland deed niet mee, dan zijn we allemaal voor België. Nee, ik niet.”

© BELGA

Kwetsbare defensie

Journalist Martijn Krabbendam beaamt. “Groot gelijk heeft hij. En ik geniet helemaal niet zo van die Belgen. Ik denk ook niet dat ze Europees kampioen worden. Met deze verdediging, Jason Denayer erin en dan die backs. Nee, dat gaat niet gebeuren”, klinkt het.

“Voorin hebben ze ongekend veel kwaliteit”, aldus De Cler (ex-speler van Ajax, AZ en Feyenoord). “Maar ik vind ook dat ze kwetsbaar zijn achterin. Ik zie het nu tegen Portugal al heel moeilijk worden voor hen. Ze zouden zomaar kunnen verliezen.”