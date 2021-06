Meerdere voertuigen niet in orde bij controle in Bilzen

In Martenslinde op de Riemsterweg is donderdag een bestuurder staande gehouden die met een vlotte rijstijl opvallend sneller reed dan 50 km/u. De keuring van de auto bleek al meer dan een jaar verlopen. De bestuurder kreeg een pv en een bevel om dezelfde dag nog naar de keuring te gaan.

In Munsterbilzen op de Taunusweg is een fruitteler naar de kant gehaald omdat de nummerplaat van zijn lichte vrachtauto gewist bleek bij DIV (Dienst Inschrijving Voertuigen). De bestuurder had geen verzekeringskaart. Het voertuig werd in beslag genomen. De politie controleerde ook een getuned voertuig dat niet volgens de regels was omgebouwd. Die auto moest onder begeleiding van de politie naar de keuring en kreeg daar een rode kaart omdat het voertuig inderdaad niet volgens de regels meer was. maw