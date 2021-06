Châteauroux (oude duiven): Loockx-Verbruggen (Tessenderlo)

Bart Verbruggen en Guido Loockx kunnen hun samenwerking vanaf 2020 absoluut niet beklagen. “Klopt, want dit is al onze derde provinciale zege samen”, zeggen beide Looienaars, die op de vlucht uit Châteauroux de beste waren in de reeks met bijna 3.000 oude duiven.