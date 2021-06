Toeristen in Albufeira. — © Belga

De coronasituatie in Portugal gaat weer de verkeerde kant uit. De besmettelijkere deltavariant van het virus verspreidt zich razendsnel, waardoor het aantal besmettingen spectaculair toeneemt. Lissabon en de toeristische trekpleister in de Algarve gaan daarom dit weekend in gedeeltelijke lockdown. Europa kijkt angstvallig toe.