Roberto Martinez en co zullen vanavond (aftrap om 21 uur) met extra aandacht kijken naar de achtste finale tussen Italië en Oostenrijk. De ploeg die op Wembley aan het langste eind trekt, is in de kwartfinales immers de tegenstander van de winnaar van België-Portugal. Halen de Italianen het? Of kan Oostenrijk stunten? Volg het hier live.