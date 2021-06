Simona Halep kan titel niet verdedigen op Wimbledon, vrouwentoernooi volledig onthoofd: “Ik heb alles gegeven”

“Ik heb alles gegeven om op Wimbledon te kunnen spelen, maar helaas werkt mijn lichaam niet mee”, verklaarde Halep. “Mijn blessure is nog niet volledig hersteld. Ik keek er echt naar uit om als titelverdedigster op dat prachtige court te staan, maar moet geduld oefenen.”

In 2019 bracht Halep op het heilige gras van Londen een tweede Grand Slam op haar palmares, een jaar na haar zege op het gravel in Parijs. In de finale versloeg ze Serena Williams met tweemaal 6-2. Vorig jaar ging Wimbledon wegens de pandemie niet door.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De kans is groot dat de volledige top drie van de wereld zal ontbreken in Wimbledon. De Japanse Naomi Osaka (WTA-2) zei al af omdat ze zich wil voorbereiden op de Olympische Spelen in eigen land. De Australische Ashleigh Barty (WTA-1) gaf met een heupblessure op in de tweede ronde van Roland Garros en kwam dit seizoen op gras nog niet in actie.

Het vergroot de kansen van Serena Williams (WTA-8), die ervan droomt het grandslamrecord van Margaret Court (24 zeges) te evenaren. In Wimbledon was Serena al zeven keer de beste.