Na twee rustdagen wordt er vandaag weer gevoetbald op Euro 2020. De eerste achtste finale is er eentje tussen Wales en Denemarken en wordt om 18 uur gespeeld in de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam. De winnaar komt in de kwartfinales uit tegen de winnaar van het duel tussen Nederland en Tsjechië. Wie haalt het? Volg het hier live.