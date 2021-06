Britney Spears: “Sorry dat ik deed alsof alles oké was”

De Amerikaanse popster Britney Spears spreekt ook op Instagram over haar precaire situatie onder bewindvoering van haar vader. “Ik wil niet dat mensen denken dat mijn leven perfect is, want dat is het zeker niet.”

Voor het eerst getuigde Britney Spears deze week voor een rechter 23 minuten lang over haar leven onder de bewindvoering van haar vader. De zangeres zegt gedwongen te worden zwaardere medicatie te nemen. Ze moest ook blijven toeren en optreden, zelfs wanneer ze aangaf dat ze het fysiek en mentaal niet aankon. Ze kreeg geen toestemming om een spiraal te verwijderen. The New York Times kon de hand leggen op de volledige transcriptie van de getuigenis van Spears.

LEES OOK. De emotionele getuigenis waarmee Britney Spears een stoet sterren achter zich kreeg

Spears trachtte de voorbije jaren via verschillende gerechtelijke procedures haar situatie te veranderen. Toch leek ze op sociale media al die tijd gelukkig. Daarvoor excuseert ze zich nu bij fans. “Het spijt me dat ik gedaan heb alsof alles oké was de voorbije twee jaar. Ik deed dat omdat ik te trots en beschaamd was om te delen wat er met mij gebeurde. Wie wil zijn Instagram niet in een leuk daglicht plaatsen? Geloof het of niet, doen alsof alles goed ging, heeft me geholpen.”