ROYALS. Postzegels voor overleden prins Philip, bescheiden feestje in Luxemburg

Terwijl de ene prins supportert voor zijn land, krijgt de andere prins een eigen postzegel. En in Luxemburg vond een bescheiden feestje plaats. Alle weetjes en roddels die de voorbije week de ronde deden in koninklijke kringen op een rij.

Koning Filip en zijn oudste zoon prins Gabriël (17) verkeerden deze week in hogere sferen. Letterlijk, want het duo vloog mee met de Airbus A400M, het nieuwe transportvliegtuig van het Belgische leger. Na een korte toertje over het koninklijk domein van Laken ging het naar Antwerpen en zo naar het trainingscentrum voor parachutisten in Schaffen.

Koningin Mathilde bezocht ondertussen een farmaceutisch laboratorium in de provincie Namen en daarbij viel op dat ze een polsbrace droeg. Navraag bij het koninklijk paleis leert dat ze een verkeerde beweging heeft gemaakt en daarbij haar duim bezeerd heeft. Volgens diezelfde bronnen is er niets ernstigs aan de hand.

© Royal Mail

Ondertussen wordt wijlen prins Philip in Groot-Brittannië geëerd met vier postzegels. Het Britse postbedrijf Royal Mail koos voor vier zwart-witfoto’s uit het leven van de 99-jarige prins. “Meer dan zeventig jaar lang was hij aanwezig in onze levens”, zegt de directeur van de postdienst. “We staan graag stil bij zo’n belangrijk moment in de geschiedenis van ons land.” De postzegels zijn verkrijgbaar op de website van de postdienst. Prins Philip overleed op 9 april op 99-jarige leeftijd.

Groothertog Henri — © BELGAIMAGE

In Luxemburg werd dan weer feestgevierd. Op 23 juni vond de ‘Luxemburgischer Nationalfeiertag’ plaats, de nationale feestdag. Traditioneel wordt dan de groothertog van Luxemburg, Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, in de bloemetjes gezet. Sterker, de man mag dan al verjaard zijn in april, toch werd zijn 66ste verjaardag nogmaals gevierd. Alleen niet met toeters en bellen maar wel met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van de coronapandemie.

© REUTERS

En terwijl prins William ‘zijn’ Engeland stond aan te moedigen op het EK voetbal in de wedstrijd tegen Tsjechië, raakte bekend dat zijn vader Charles zijn andere zoon, prins Harry, wel degelijk financieel gesteund heeft na hun beslissing om de koninklijke familie te verlaten. Volgens de woordvoerder van Clarence House, een van de officiële Londense residenties van het Britse hof, heeft de Britse troonopvolger vorig jaar 4,5 miljoen pond uit zijn privé-inkomsten gegeven aan zijn zoons Harry en William. Een deel werd gebruikt om Harry en zijn vrouw Meghan te helpen. De financiële steun is vorige zomer wel gestopt.