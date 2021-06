Smoutebollen in Terkoest

Donderdag 17 juni was het feest in woonzorgcentrum Cecilia Alken. Naar jaarlijkste traditie werden de bewoners getrakteerd op heerlijke smoutebollen, gesponsord door de vrijwilligers van het woonzorgcentrum.

Toen de smoutebollen geleverd werden door Axel Grieten van ‘Maxim’s Diner’ vulde de geur al snel heel het woonzorgcentrum. Het lekkers werd nadien met heel veel smaak opgegeten. Ze vonden het allemaal de beste en lekkerste smoutebollen die ze ooit gegeten hadden. Dit was ook te merken, want van de 300 smoutebollen was er geen enkele meer over. Nog een welgemeende dank je wel aan ‘Maxim’s Diner’ en de vrijwilligers van het woonzorgcentrum. Geschreven door Clara Stokmans.