Vaccinatiecentrum Tongeren trakteert vrijwilligers op een ijsje

In het vaccinatiecentrum werden er intussen al meer dan 20.794 prikjes gezet bij de bewoners van Tongeren, Voeren en Herstappe. In Tongeren alleen heeft al meer dan 71% van de bevolking een eerste vaccin gekregen.“Een gratis ijsje is een klein gebaar voor wat deze mensen al maanden aan een stuk hebben gepresteerd. De Tongenaar is zeer lovend over de werking van het vaccinatiecentrum. En dat is voor het grootste deel te danken aan de inzet van de vele vrijwilligers die elke dag het beste van zichzelf geven om alles in goede banen te leiden en de Tongenaar op een klantvriendelijke en professionele manier te ontvangen”, zegt burgmeester Patrick Dewael.