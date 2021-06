Fietsvrienden van Neos Herk-de-Stad bezoeken 'Leo's Bike Collection'

In het begin van jaar 2020 werd in de schoot van Neos Herk-de-Stad een fietsclub opgericht die de naam kreeg van Fietsvrienden Neos HdS. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat ze nu pas terug op tocht kunnen gaan. De eerste uitstap, met 13 leden, leidde naar Zepperen.

"De totale afstand zou een 40 kilometer bedragen", vertelde Herman Deferm, die de voorbereiding deed. Tevens zorgde hij, na ruim 20 kilometer, voor een bezoek aan een wielermuseum met de naam Leo's Bike Collection. Ruim 20 jaar verzamelt Leo fietsen van wielergrootheden uit de hele wereld. Van alle kampioenen, wereldkampioenen, klassieke winnaars, veldrijders, baanwielrenners is er iets te zien. Trouwens, ook de fiets van Herman Deferm, ooit een gerenomeerd liefhebber, stond in zijn collectie. Het was een fijn oponthoud met een fijne gastheer. Daarna vervolgden de Neosleden hun weg en hielden een tweede stop om iets te drinken. Dan ging het, door de regen, terug richting Herk-de-Stad. De volgende rit is gepland op 8 juli.