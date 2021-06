Sunday Evening Blues start uitverkocht

De Sunday Evenening Blues gaat zondag 27 juni van start met Rocco van Studio Muze achter de knoppen en Eugene van het Muzecafé aan de tap. Blues Lee mag de aftrap geven en dat concert is al helemaal uitverkocht. Het volgende in de rij is dat van The Dibs op 11 juli, daar moet je je haasten voor de laatste tickets. Ook de andere zomerconcerten staan vast: 25 juli Kirri Kirri en Mario Pesic met songs van John Hiatt, 8 augustus Ronaldo & The Dice, 29 augustus Big Joe & Phantom 309 en 19 september Stef Paglia Trio. Het begint telkens om 20 uur. Tickets te verkrijgen via bemineblues.be.