Kapellenboek van Sint-Lambrechts-Herk is geactualiseerd

Een in 1980 uitgegeven boek van Elza Wanten met de titel 'Poging tot inventarisatie van de Mariakapellen en memoriekruisen van Sint-Lambrechts-Herk' werd gedigtaliseerd en geactualiseerd. De door Elza beschreven kapellen werden ook opnieuw gefotografeerd. Het is een boek geworden van 80 bladzijden met 150 kleurenfoto’s van dit cultureel erfgoed.Het boek is te bekomen door overschrijving van 20 euro op rekening nr. BE98 7310 4557 2793 van Erfgoed Sint-Lambrechts-Herk. Na ontvangst van de betaling wordt het boek zo spoedig mogelijk bezorgd. Verzending per post (buiten Herk ) kan ook, mits betaling van 25 euro.Het nieuwe boek werd alvast overhandigd aan Elza Wanten (foto).Foto: Dirk Huijbrechts