Nog geen stress voor de Belgen: Cristiano Ronaldo bezorgt ploegmakker koude douche

Het is warm in Zuid-Europa op dit moment, ook in Sevilla waar de Rode Duivels zondag Portugal partij geven in de 1/8ste finales van het EK. De Portugese veteraan Pepe dacht tijdens de training even te rusten, maar dat was zonder Cristiano Ronaldo gerekend. De huidige EK-topschutter pakte een flesje water (wat anders?) en besliste zijn ploegmakker wat verfrissing te brengen.