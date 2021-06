Iets minder in the picture dan ploegmaat Mathieu van der Poel, maar daarom niet minder kanshebber op ritwinst in deze Tour, maakt ook Tim Merlier zijn debuut in de Tour. De sprinter van Alpecin-Fenix wil na ritwinst in de Giro ook scoren in de Tour, maar zal dan naast de andere topsprinters ook nog voorbij Van der Poel en Jasper Philipsen in zijn eigen ploeg moeten.