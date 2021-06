Mathieu van der Poel is een vroege vogel. Vrijdag sprak hij al om 9 uur met de pers. De belangstelling was groot - gezien het eerbetoon aan Raymond Poulidor tijdens de ploegenpresentatie op donderdag, maar vooral omdat hij ook in de Tour een vroege vogel wil zijn. “De klim van zaterdag is lastiger dan iedereen denkt, maar in een goede dag moet die mij wel liggen.”