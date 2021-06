Van Gucht: “Indiase variant eind augustus goed voor 90 procent van besmettingen”

Het aantal nieuwe besmettingen per dag duikt onder de 400. Dat is het laagste niveau sinds de zomer van vorig jaar. Maar het reproductiegetal steeg wel licht. Het Crisiscentrum gaf vrijdag een update over de meest recente coronacijfers.

Viroloog Steven Van Gucht blijft positief over de cijfers. Het aantal besmettingen blijft dalen, binnen alle leeftijdsgroepen. Tussen 15 en 21 juni werden per dag gemiddeld nog 381 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is een daling met 44 procent op weekbasis.

In de week van 18 tot en met 24 juni werden elke dag gemiddeld 29 covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 24 procent ten opzichte van een week eerder. Er liggen nog 421 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen, van wie 174 op intensieve zorg. Dat is een daling van 25 procent op weekbasis. Ook de overlijdens dalen. Dagelijks waren er gemiddeld zes overlijdens per dag. Dat is 18 procent minder dan de week ervoor.

De Britse Alphavariant is duidelijk op z’n retour met 71 procent van de besmettingen, terwijl de Beta- en Gammavariant relatief stabiel blijven met 1,2 en 1,9 procent van de besmettingen. Het aandeel van de Deltavariant (de Indiase variant) neemt zoals verwacht verder toe. Verleden week ging het om 6,1 procent van de besmettingen, en deze week is dat gestegen tot 15,7 procent van alle besmettingen.

Deltavariant

Van Gucht: “We verwachten dat dit volgende week ruim de 20 procent zal overschrijden. Het absoluut aantal besmettingen met de Deltavariant blijft voorlopig relatief stabiel en laag, dat komt door de algemene daling in het aantal besmettingen. Het blijft belangrijk om dat broze evenwicht te blijven bewaren. Dat kan enkel als we de basisregels blijven respecteren.”

“We blijven de boodschap herhalen: blijf voorzichtig zolang u niet gevaccineerd bent. Dit wordt bevestigd door een nieuwe risico-evaluatie die gisteren gepubliceerd werd door het Europese centrum voor ziektecontrole en preventie (ECDC) over de verspreiding van de Deltavariant in Europa. Het ECDC schat dat de Deltavariant begin augustus verantwoordelijk zal zijn voor 70 procent van alle nieuwe besmettingen in de EU, en tegen eind augustus kan dat 90 procent zijn.”

Vierde golf

Het rapport stelt ook dat een verdere versoepeling van de maatregelen tijdens de zomermaanden kan leiden tot een aanzienlijke toename van het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen tegen het einde van de zomer. Er is ook goed nieuws in het rapport. Een vierde golf kan vermeden worden als een aantal maatregelen behouden blijven en de vaccinatiegraad snel verder verhoogd. Maar dan moeten alle Europese hier maximaal op inzetten.

Het ECDC bevestigd dat een volledige vaccinatie ook goed beschermt tegen de Deltavariant. Die immuniteit is er wel pas twee weken na de tweede prik.

Van Gucht: “Een snelle vaccinatiecampagne en hoge vaccinatiegraad is onze beste bescherming tegen de pandemie.”

