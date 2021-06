Tatyana Beloy brengt boek uit over balans tussen online en offline leven

‘What the #?!’, het nieuwe boek van actrice Tatyana Beloy, wil aan de hand van leuke challenges, DIY’s en testjes een brug maken tussen de o zo geliefde online wereld van kinderen en de offline wereld. Zo zijn er tips & tricks voor een TikTok-challenge, maar worden kinderen ook aangespoord om nieuwe receptjes uit te proberen of om op ontdekking te trekken met vrienden.

Tieners en hun smartphone, het mobieltje lijkt wel het verlengde van hun persoonlijkheid. En met de zomervakantie in aantocht, zal de smartphone overuren maken. Althans bij wie What the #?! niet op zijn verlanglijstje heeft staan. Naast alle leuke opdrachten geeft Tatyana Beloy in haar boek ook tips mee om op een gezonde manier om te gaan met de uitdagingen van sociale media. Ze leert kinderen onder andere hoe ze kunnen reageren op online pestgedrag, hoe ze zichzelf graag leren zien, en hoe ze tot rust komen na alle online prikkels. Daarnaast zijn er ook tal van weetjes te vinden over het gebruik van sociale media en de mogelijke gevolgen ervan.

‘What the #?!’ verschijnt midden juni bij Borgerhoff & Lamberigts en kost 19,99 euro.