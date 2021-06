Monument met vlinders voor sterrenkinderen

De gemeente wil met dit monument steun betuigen aan alle ouders uit Heers die een kind verloren hebben. “Het verlies van een kind doet enorm veel pijn”, vertelt schepen van Welzijn Carina Volont (VLDumont). “Enkele weken geleden hebben we een herdenkingsmonument voor alle coronaslachtoffers ingehuldigd aan de voorkant van het gemeentehuis, maar een herdenkingsplek voor sterrenkindjes hadden we nog niet. We hebben er voor gekozen om het monument dicht bij het babyboombos te plaatsen. Het kind dat overleden is, heeft bestaan. Daarom vinden we dat dit kind ook een herinnering verdient dichtbij het babyboombos.”

Symboliek

Het monument, met een grote en kleine vlinder in een cirkel op een zuil, staat bol van de symboliek. “Met de cirkel symboliseren we de levensloop, de opening is het overlijden van het kind: het kon de cirkel van de levensloop niet voltooien”, legt schepen Volont uit. “De grote vlinder staat voor alle mensen die het kind herinneren, nooit loslaten en meedragen in hun gedachten. Het kleine vlindertje geeft uitdrukking aan de schoonheid en de vreugde van het kind zelf. Hoe jong een kindje ook sterft, het heeft voor vreugde gezorgd in het leven van veel mensen. De stevige zuil verwijst naar de steun. Mensen die een kind verliezen hebben je steun nodig, loop zeker niet in een boog om hen heen. We hopen dat het monument mensen er ook toe aanzet om anderen te steunen, want rouwen om een kind gaat nooit over.”

Kleine vlinders

Het monument - dat ongeveer 1.000 euro kostte - is vervaardigd uit corrosiebestendig cortenstaal. “Dat wordt door het roestproces steeds mooier en heeft een lange levensduur”, aldus Sonja Doomen van de dienst Welzijn. “We willen immers dat dit monument hier nog heel lang kan blijven staan. Alle overleden kinderen zitten namelijk voor altijd in iemands hart. Alle ouders uit onze gemeente die een kindje verloren hebben, hoe lang geleden ook, mogen bovendien een kleine vlinder komen afhalen bij de dienst Welzijn. Deze vlinder mag je mee naar huis nemen of bij het monument plaatsen.”