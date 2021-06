Israël voert mondmaskerplicht voor binnen weer in

De maatregel gaat in om 12.00 uur plaatselijke tijd (11.00 uur Belgische tijd), maar geldt niet voor thuis. Een andere uitzondering zijn mensen die sporten en kleine kinderen. Het mondmasker is eveneens verplicht op grote evenementen in openlucht, zoals vandaag/vrijdag de Gay Pride in Tel Aviv.

Premier Naftali Bennett waarschuwde enkele dagen geleden dat deze maatregel dreigde. De regering had eerder al besloten de komst van buitenlandse toeristen met een maand uit te stellen.

In de afgelopen week zijn meermaals honderd besmettingen per dag gemeld. Donderdag waren het er meer dan tweehonderd, het hoogste dagcijfer in ruim twee maanden. Onder de nieuw besmette mensen zijn er veel jongere mensen en vele reeds ingeënte mensen.

De autoriteiten denken dat dit waarschijnlijk door de bijzonder besmettelijke deltavariant van het coronavirus, die voor het eerst in India is opgedoken, komt. Begin juni lag het dagelijkse gemiddelde onder de enkele tientallen. Op het hoogtepunt van de coronacrisis in Israël werden meer dan 10.000 nieuwe gevallen per dag gemeld.

De mondmaskerplicht indoor werd op 15 juni als een van de laatste coronamaatregelen opgeheven, nadat het aantal besmettingen dankzij een voortvarende vaccinatiecampagne flink was gedaald. Meer dan 55 procent van de bevolking is volledig gevaccineerd. Meer dan 840.000 mensen in Israël zijn sinds het begin van de pandemie positief getest. Het coronavirus heeft er meer dan 6.400 mensen het leven gekost.