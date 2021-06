Project liever lezen in BSGO De Eik

De leerlingen werkten van september tot juni aan een boekenslinger. Bij elk gelezen boek werd de titel en de auteur genoteerd op een schakel van de slinger. Al die schakels samen leverden een boekenslinger van enkele tientallen meters op. En aangezien de directeur beloofd had 5 euro per lopende meter te geven om de boekenhoek verder uit te breiden, hebben alle klassen nu een mooi budget klaarliggen. De kinderen onderling deden ook mee aan een boekenwedstrijd. In elke graad was er een gelukkige die met een boekenbon naar huis mocht gaan. Daarnaast waren er nog heel wat actieve en creatieve workshops doorheen de week. Zo leerden de kinderen werken met boekenmatch, leerden ze zelf strips maken op computer, werkten ze rond gedichten, genoten ze van een poppenkast, werd er gezongen en gemusiceerd… De ‘kleinsten’ kregen ook nog een echte auteur op bezoek die kwam voorlezen uit zijn zelfgeschreven verhalen. De oudere leerlingen kregen hun portie spanning en mysterie dankzij de ‘masked readers’, die dagelijks een kort verhaal voorlazen. Welke ‘masked reader’ de beste was en wie er onder die maskers zat, dat kwamen de leerlingen op het einde van de week ook te weten. Kortom, het was weer een leerrijke en plezante week vol leuke ontdekkingen in De Eik.