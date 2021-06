Okra Bret-Gelieren gaat op fietstweedaagse

Lang hebben ze er naar uitgekeken om terug in groep te mogen fietsen en onderweg iets te kunnen gaan eten en overnachten. Op 21 juni, begin van de zomer met de langste dag van het jaar was iedereen hoopvol gestemd, maar die maandagmorgen viel de regen met bakken uit de hemel.Niet getreurd, zoals echte sportmannen en -vrouwen werd de tocht met een uurtje vertraging aangevat met bestemming Lommel. Een tocht van zowat 60 km. Na een tiental kilometer was het gedaan met regenen en werd er gefietst langs Helchteren en via “fietsen door de bomen” richting Lommel.Rond 16.30 uur was iedereen aangekomen in het hotel in Lommel. Na een opfrisbeurt mochten ze aanschuiven aan een lekker buffet. De volgende dag waren ze allen vroeg uit de veren voor een stevig ontbijt en werd er rond 10 vertrokken richting Genk. Wie gedacht had dat het droog zou blijven, kwam verkeerd uit want zowat de hele dag was het nat en kil. Via het kerkhof van de Duitse soldaten uit 1939-1945 liep de fietstocht via Peer en later via Ter Dolen richting Genk.Rond 16.30 uur was iedereen terug in Genk. Moe, nat maar heel tevreden dat ze dit weer eens hebben kunnen beleven.