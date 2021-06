Bostheater opent opnieuw de deuren als eventlocatie

Met wilgen en hout uit de eigen bossen maakte Land art-kunstenaar Will Beckers een podium voor de sterren van Bosland. Een magische cocon waar de verenigingen het beste van zichzelf kunnen laten zien. “Helaas kon dit door corona even niet, maar we pikken de draad nu vol goede moed weer op,” zegt burgemeester Jan Dalemans. Kunstacademie Noord-Limburg (afdeling Eksel) beet de spits af met concerten van hun leerlingen gitaar. Veerle Boeckx organiseerde een reeks mini-klasconcertjes als evaluatiemoment voor haar gitaarleerlingen. “Omdat muziek een podiumkunst is, maakt leren optreden een belangrijk deel uit van mijn lessen. Het deed deugd om na anderhalf jaar eindelijk nog eens een concertje te kunnen doen, zij het dan met beperkt publiek. Maar de ouders keken genietend toe en applaudisseerden luid,” legt gitaarleerkracht Veerle Boeckx uit.“Het bostheater is voor zulke kleine, intieme evenementen de ideale locatie. Bij warm weer is het er lekker toeven in de schaduw van de bomen. Het gezelschap van een achtergrondkoortje met tsjilpende vogels krijg je er gratis bij. We kijken er samen met onze verenigingen naar uit om weer meer en meer van zulke evenementen te genieten,” besluit schepen van cultuur en jeugd Kelly Leenaerts.