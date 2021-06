Succesvolle Topvolley Academy nu ook voor jongeren vanaf 10 jaar

De absolute volleybaltoppers Greenyard Maaseik en Yaraco LVL hebben samen met de school Mosa-RT een uniek concept uitgewerkt dat jongeren vanaf de leeftijd van 10 jaar professioneel begeleidt en de combinatie van topvolleybal met een volwaardig schooltraject naar keuze mogelijk maakt: de Topvolley Academy Mosa-RT. Dit schooljaar is kleinschalig gestart met de 2de en 3de graad van het secundair onderwijs. Via een lessenrooster op maat hebben 16 gedreven scholieren met een volleybalpassie hun volwaardige studiekeuze in de 2de en 3de graad kunnen combineren met zes uren professionele volleybaltraining onder deskundige begeleiding in de Steengoed Arena. Voor deze succesformule hebben zich voor volgend schooljaar nieuwe leerlingen gemeld uit heel Vlaanderen en zelfs Wallonië. De selectieproeven vinden zaterdag 26 juni plaats.Volgend schooljaar wordt de Topvolley Academy uitgebreid. Alle jongeren van de 3de graad van het basisonderwijs uit de omgeving van Maaseik en van de 1ste graad secundair onderwijs Mosa-RT kunnen deelnemen aan één of twee professionele volleybaltrainingen (maandag en woensdag) aansluitend op de schooluren. Daarnaast blijven ze bij hun club spelen en trainen. Er wordt gewerkt met niveaugroepen om de nieuwste volleybaltechnieken op een speelse manier aan te leren. Afgelopen woensdag 23 juni mochten al 15 enthousiaste volleyballers genieten van een eerste kennismakingstraining. Wil je vanaf september ook deelnemen aan onze Topvolley Academy, schrijf je dan snel in, want het aantal deelnemers is beperkt. Meer info over dit uniek project en het online inschrijfformulier vind je op www.mosa-rt.be. Vragen stellen kan via topvolley@mosa-rt.be of telefonisch via +32 89 56 30 59.