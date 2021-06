Troostplek in Opoeteren geopend

Dankzij de medewerking van de stad mocht in de nabijheid van O.L.Vrouw aan het Mariapark een troostplek ingericht worden. Voor het ontwerp kon Ferm rekenen op de hulp van Gertie Bergmans en de realisatie was in handen van Peter Gysen.Bij de aanplanting kreeg Ferm hulp van de technische dienst en René en Frans van de plaatselijke Landelijke Gilde.In aanwezigheid van de nationale voorzitster Nik van Gool, de burgemeester en de buren werd de troostplek officieel geopend aan het Mariapark.Deze troostplek, die deel uitmaakt van de meer dan 300 troostplekken in heel Vlaanderen, is voor iedereen toegankelijk. Het is een plaats die stilte maar ook kans tot ontmoeting biedt. Een plaats om te mijmeren over wat was, om stil te staan en om vooruit te blikken naar wat komt