Leerlingen Don Bosco Helchteren scoren met hun gip-projecten

Afgelopen maandag verdedigden onze leerlingen van STEM realisaties en STEM technieken hun gip-project. Na alle inspanningen om de projecten tot in de puntjes af te werken, brachten ze hun verdediging met veel fierheid.

In een gip-project toont de leerling aan dat hij met een grote zelfstandigheid een werkstuk kan vervaardigen. Tijdens de verdediging presenteren ze hun werkstuk voor een jury van leraars en professionals uit hun sector.Pedagogisch directeur Benoît Berteele reageerde achteraf opgetogen: “Veel van onze uitstekend opgeleide leerlingen kunnen meteen terecht op de arbeidsmarkt. Velen hebben reeds een contract op zak en gaan de komende weken al aan de slag. Op die manier dragen we als technische school bij aan de zeer grote vraag naar technisch geschoolde werknemers.”Don Bosco Helchteren biedt naast gespecialiseerde STEM-opleidingen in de eerste graad ook verschillende studiedomeinen aan zoals sport, moderne talen, maatschappij & welzijn, wetenschappen en economie & organisatie.