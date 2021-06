Inspraak rond buurttafels in groene Kerklaan

Op zondag 20 juni waren de buurtbewoners uitgenodigd voor een infomoment in open lucht. Op een groenstrook in de brede Kerklaan waren ‘buurttafels’ en panelen opgesteld met plannen en toekomstbeelden. Zo konden de bewoners de voorstellen bekijken en van mening uitwisselen met de gemeentelijke medewerkers en beleidsmakers.Voorafgaand aan dit infomoment, werd er in workshops al met bewoners, handelaars en horeca-uitbaters, nagedacht over de toekomst van de Koolmijnlaan en de Souwstraat. Uiteindelijk moet het een buurt worden om te wonen, te verblijven, te werken en te genieten van de natuur.Onder een gemoedelijk zonnetje werd het een geslaagde, volledig coronaproof samenkomst waar ieders mening telde.