Strikte ‘dress code’ van Wimbledon slaat eerste keer toe: Nederlandse krijgt uitbrander voor “te witte” pet

De nummer 205 van de wereld nam in Londen deel aan de kwalificaties voor het Britse grandslamtoernooi. In de eerste ronde won ze met 6-2 en 6-2 van Viktoria Kuzmova.

Na afloop kreeg ze echter een uitbrander van de umpire. “Ze vertelde mij dat de binnenkant van mijn pet niet wit genoeg was”, lachte De Vroome op Instagram. Ze kreeg enkel een waarschuwing en zette een andere pet op voor haar partij tegen Anna Kalinskaya, die ze verloor met 6-3 en 6-2.

De voorbije jaren zorgde de strikte ‘dress code’ op Wimbledon verschillende keren voor ophef.

In 2013 kreeg Roger Federer te horen dat hij geen witte schoenen met oranje zolen mocht dragen. Vier jaar later moest Serena Williams van bh (hij was roze) wisselen in een wedstrijd tegen Elise Mertens. Eugenie Bouchard riskeerde destijds een ‘code violation’ omdat ze een zwarte bh droeg. En in 2018 moest de vader van John Millman in allerijl nieuw ondergoed gaan halen omdat de umpire de Australiër er vlak voor zijn wedstrijd op wees dat zijn onderbroek “te kleurrijk” was.