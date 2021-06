In tijden dat je nog onbekommerd kon rondreizen, heeft radio- en tv-maakster Layla El-Dekmak aardig wat van het ondermaanse gezien. Hier haalt ze herinneringen op aan wat ze onderweg is tegengekomen. Van een foto op haar koelkast tot een magisch moment met mama en haar beeld van wat liefde is. “De mooiste plekken zijn die die je overvallen.”