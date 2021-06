Een magistraat van het Hooggerechtshof van Brazilië heeft donderdag twee nieuwe procedures nietig verklaard die ex-rechter Sergio Moro had aangespannen tegen ex-president Luiz Inacio Lula da Silva. Moro was eerder al “bevooroordeeld” verklaard in de corruptiezaak waarvoor Lula 19 maanden in de cel zat.