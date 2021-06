Oppositie wil onderzoek naar rol van burgemeester bij bouwproject van dochter

De vier oppositiefracties van Hechtel-Eksel willen dat er onderzocht wordt of burgemeester Jan Dalemans (HE) zich schuldig gemaakt heeft aan belangenvermenging. Concreet gaat het over het nieuwe kantoorgebouw aan het kruispunt in Hechtel waarvan de bouwheer het vastgoedbedrijf van zijn dochter is. “We willen weten of hier gehandeld is met voorkennis”, klinkt het. Volgens de burgemeester is alles correct verlopen en is er geen sprake van belangenvermenging.