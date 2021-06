75 jaar geleden zijn vanuit het door de oorlog ontredderde Zuid-Italië tienduizenden jongemannen in konvooien op de trein gezet om in België steenkool te komen delven. “België en de mijnen waren zeer prominent aanwezig bij de kinderen en moeders die in Italië achterbleven”, zeggen de neven Fernando en Mario Marzo, die via deze migratiestroom in Limburg hun nieuwe thuis vonden.