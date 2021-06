Basketbalclub Phoenix Brussels stelt nieuwe spelers voor en breidt capaciteit uit

Phoenix Brussels heeft donderdag in Kinepolis Brussel de ploeg en de ambities voor het komende seizoen in de BNXT League bekendgemaakt. Het team, dat een moeilijk jaar achter de rug heeft met een laatste plaats en slechts 4 overwinningen tegen 22 nederlagen, telt maar liefst 5 nieuwe spelers in zijn rangen.

De Brusselaars hebben bovendien Pavle Djurisic kunnen behouden, die op de radar stond bij vele buitenlandse teams. Eerder was al bekend dat Terry Deroover (Mechelen) en Joël Ekamba (Limoges/Fra) het team versterken. Daarnaast heeft ook Okko Jarvi, een 25-jarige Fin die werd verkozen tot beste speler van zijn land, getekend. De 28-jarige Kroatische vleugelspeler Jere Vucica en Senegalees Pape Badji (Okapi Aalst) komen eveneens over naar de hoofdstad.

Het huidige team bestaat uit Terry Deroover, Joel Ekamba, Okko Jarvi, Elijah Tshibangu, Louis Hazard, Ayoub Nouhi, Jere Vucica, Pavle Djurisic, Pape Badji en jongeren Sean Pouedet en Jordi Vanstraelen.

Daarnaast maakte Brussels ook bekend dat er een nieuwe tribune is geïnstalleerd in de zaal in Neder-over-Heembeek, waar ook de capaciteit voor parking en VIP’s is verbeterd. Minstens drie wedstrijden zullen daarnaast in Paleis 12 worden gespeeld.