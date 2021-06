Emma Meesseman over het EK-succes van de Belgian Cats: “Na de adrenaline komt altijd de weerslag”

LEES OOK. Belgian Cats na korte nacht aangekomen in Valencia voor vervolg EK basketbal: “We gaan voor de finale”

“In normale tijden heb je niet veel nodig om je te motiveren, als je een halve finale van het Europees kampioenschap speelt”, aldus Meesseman donderdagavond tijdens een online persconferentie. “Het zal een motivatie zijn om te zeggen dat we dit scenario niet nog eens willen beleven. Het is iets extra waar we zullen over praten. Net zoals we de viering van Bosnië en Herzegovina tijdens onze nederlaag als extra motivatie tegen hen hebben gebruikt.”

Meesseman verwacht een fysieke match. “Ze hebben ook veel ervaring en kennen alle kleine trucjes die de scheidsrechters niet fluiten. Het is aan ons om samen sterk te zijn. Elke match hebben we ons doelen gesteld”, zei ze. “Onze ploeg is erg geëvolueerd. Vanuit Rusland volg ik de andere speelsters. Ik zie Julie Allemand, die gegroeid is in Indiana en de WNBA, en in Montpellier heeft Hanne Mestdagh veel vooruitgang geboekt met haar shots. Kim (Mestdagh) is geëvolueerd als leidster. Kyara (Linskens) speelde niet gedurende vijf maanden, maar fysiek en mentaal brengt ze iets bij. Alle andere speelsters, of ze niet of minder spelen, beseffen dat ze belangrijk zijn voor de ploeg. Dat is de kracht van onze groep. Iedereen is belangrijk, zowel op het terrein als aan de zijlijn.”

De verplaatsing van donderdag was “niet ideaal om te recupereren”, aldus nog Meesseman. “Ik speel veel meer minuten op dit EK door de afwezigheid van Jana (Raman), maar tijdens de wedstrijd gaat het. Eens de match voorbij is en de adrenaline afneemt, krijg ik een weerslag. Maar de actieve herstelsessie met onze fitnesstrainer heeft vandaag al goed gedaan. Ik denk dat ik voor iedereen spreek om te hopen op een goede herstellende nacht.”

Basketnatie Servië

Philip Mestdagh, bondscoach van de Belgian Cats, oordeelt dat de Belgische vrouwen zaterdag in hun halve finale tegen Servië kans hebben om zich te plaatsen voor de finale van het EK basket. De Belgian Cats wonnen woensdag hun kwartfinale op het EK tegen Rusland.

“We hadden de kans om eerste te worden in de groep, vervolgens om naar de kwartfinale te gaan. Nu wacht Servië in de halve finale. Er is een kans de finale te halen en ik weet dat ze alles zullen doen om er te geraken”, aldus Mestdagh op een persbriefing donderdag.

De bondscoach was al erg gelukkig dat België een ticket kreeg voor de kwalificatietoernooien voor de wereldbeker in 2022, voorbehouden voor de top 6 van dit EK. “Voor de continuïteit van het Belgische basket en de evolutie van de speelsters is dit erg belangrijk. Grote toernooien spelen, wat we doen sinds 2017, laat de speelsters toe individueel te evolueren tijdens de competitie. Als zij beter worden, wordt het hele team sterker.”

België moet zaterdag aan de bak tegen de Servische basketvrouwen, om 21 uur. Voor de vierde keer tijdens de laatste vijf edities zit Servië bij de laatste vier landen op het EK. De Servische ploeg versloeg ook eindelijk zwart beest Spanje. Daarvoor hadden de Servische vrouwen wel verlengingen nodig. “Maar we hebben voldoende tijd tot en met zaterdagavond om fysiek te recupereren en we bereiden de volgende match op de goede manier voor”, aldus Sonia Vasic, de beste Servische speelster van het toernooi, donderdag na hun overwinning in de kwartfinale.

Servië was Europees kampioen in 2015, haalde brons op de Olympische Spelen in Rio in 2016 en eindige derde op het EK in Belgrado twee jaar geleden. Servië wil niet met lege handen terug naar huis. “We hebben nog niets in handen en we zijn gekomen om een medaille te halen”, aldus Marina Maljkovic na de overwinning tegen Spanje.

België speelde zes keer tegen Servië, met drie overwinningen en drie verliespartijen. De laatste keer was vorige maand in een oefenduel, toen de Cats aan het langste eind trokken. De speelsters van Mestdagh zinnen vooral op revanche voor het verlies op het EK 2019 (70-66), toen de Cats de kans hadden de Serviërs te verslaan.