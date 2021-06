Grensoverschrijdende digitale culturele ontmoetingsdag

Uit onderzoek blijkt dat vooral jongeren de contacten met andere leeftijdsgenoten enorm missen. „Om tegemoet te komen aan dit probleem organiseren we op 27 juni een grensoverschrijdende internationale ontmoetingsdag,“ zegt Christa van Dee, projectleider van het Interregproject.

Dankzij het initiatief van Stichting Aover de gäöt in samenwerking met Stadt Bocholt (D), Stadt Emmerich am Rhein (D), Bocholt (B), Jugendwerk Aachen, Euregio, en financieel mogelijk gemaakt door Interreg, kunnen meiden én jongens tussen elf en twintig jaar gratis deelnemen aan een eerste interactieve creatieve en digitale grensoverschrijdende workshop.

“Het gaat om jongeren uit de provincie Gelderland, Limburg (NL) en Limburg (B), Overijssel en Nordrhein Westfalen”, vertelt projectleider, Christa van Dee “Iedere jongere die het leuk vindt om samen te werken met jongeren uit België en Duitsland kan er bij zijn”.

Voor deze grensoverschrijdende internationale ontmoetingsdag op zondag 27 juni rekent men op de deelname van 300 jongeren uit de grensstreek. “Via een Zoomverbinding staan de jongeren die dag in contact met een Nederlandse én een Duitse begeleider die hun activiteit zal begeleiden en uitleggen. Tijdens en na iedere workshop is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan,” weet van Dee.

Tussen 12u en 19u zijn er vier verschillende interactieve en creatieve workshops. “Live vanuit een studio in Doetinchem staan de deelnemers. De workshops zijn afzonderlijk via Zoom te volgen en sluiten aan bij de belevingswereld van de jongeren. Zo is er een workshop cupcakes pimpen/Beauty (Hair & Make-up),” besluit van Dee.

Voorafgaand aan de workshops krijgt iedere deelnemer een pakketje met materialen thuisgestuurd die tijdens de workshops gebruikt kan worden, zoals fondant en speciaal tekenmateriaal.

Meer informatie via www.aover-de-gaot.eu of naar youthonline21@gmail.com RDr