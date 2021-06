Houthalen-Helchteren/Genk/Diepenbeek

De gemeente Houthalen-Helchteren gaat in wild- en wandelpark Molenheide 37 hectare bomen kappen. Dat is nodig om oorspronkelijke heide-, gras- en duinenlandschappen te herstellen. De ontbossing maakt deel uit van een natuurbeheersplan dat over 24 jaar loopt.