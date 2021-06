Junior Planckaert wordt rallypiloot

In april moest hij nog geopereerd worden na een zwaar motorongeluk, maar Junior Planckaert (28) heeft al een nieuwe sport gevonden. Als hij hersteld is van zijn motorongeluk zal hij in een rallywagen stappen. Dat laat de familie weten.

“De rallysport heeft mij van kindsbeen af gefascineerd! Als ik op tv de wagens aan 200 km per uur door die kleine baantjes zag zweven, wilde ik deze adrenalinesport zelf beleven! Het is echt een jongensdroom die uitkomt! Ik ben dan ook erg dankbaar en blij dat ik deze kans nu krijg en dat er een heel team gelooft in mijn talent en ambitie”, zegt Junior Planckaert.

In zijn eerste wedstrijd behaalde hij al een achtste plaats en de honger naar meer werd steeds groter. Na meerdere gesprekken met enthousiaste partners is er dan ook besloten om een rallyteam uit te bouwen met Junior. Robbert Desmet is een gevestigde waarde in de rallysport en hij kocht de wagen. Teamfloral zorgt voor de technische ondersteuning.

Wanneer Planckaert achter het stuur zal kruipen is nog niet duidelijk.

(sgg)