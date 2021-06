Carrasco treft met Portugal het land van zijn vader, die uit zijn leven verdween: “De naam van zijn pa uitwissen was het mooiste geschenk ooit”

Een 1/8ste finale met België in Spanje tegen Portugal: specialer wordt een match niet meer voor Yannick Carrasco (27). De Rode Duivel heeft een Spaanse moeder en een Portugese vader. Alhoewel. Zijn pa liet het gezin in de steek toen zijn oudste zoon 3 jaar was en is compleet uit Carrasco’s leven verbannen. Wie zoekt naar zijn roots botst steevast op dat gevoelige thema. “Eigenlijk bestaat die man niet meer.”