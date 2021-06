De federale ministerraad heeft donderdag in eerste lezing een ontwerp van samenwerkingsakkoord goedgekeurd tussen de federale staat en de deelgebieden over de verwerking van gegevens op het digitaal EU-Covid-certificaat, het Covid Safe Ticket en het PLF. Het akkoord bevat ook bepalingen over de verwerking van persoonsgegevens van werknemers en zelfstandigen die in het buitenland wonen, maar in België werken.