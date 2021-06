In Brest gaat zaterdag de Ronde van Frankrijk van start. Donderdag werden alle deelnemende ploegen voorgesteld. Een voor een. We kregen 22 Belgen te zien, waaronder Wout van Aert in zijn Belgische driekleur. Ook topfavorieten Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Richard Carapaz toonden zich aan de wereld.