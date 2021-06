Zwerfvuilactie in Beringen: schoolkinderen ontdekken de vreemdste dingen

Beringen

Jong geleerd, is oud gedaan. In Beringen hebben de leerlingen van het vijfde leerjaar van juffrouw Hatice liefst 82 kg zwerfvuil ingezameld. Als volleerde Mooimakers trokken ze er 6 dinsdagen samen op uit, met de grijper in de hand. Helaas, als ze de volgende week weer langsgingen, lag dezelfde buurt opnieuw vol met afval. De kinderen hebben zelfgemaakte affiches opgehangen om de volwassenen attent te maken op hun gedrag. Beringen telt 100 Mooimakers, vrijwilligers die zwerfvuil inzamelen. En daarbovenop is er nog een speciale afvalploeg. Maar het zwerfvuil groeit Beringen boven het hoofd. Het is dweilen met de kraan open.