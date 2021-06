Wout van Aert zal extra opvallen: waarom Jumbo-Visma met een blauwe voorband rijdt in de Tour

Donderdag presenteert Jumbo-Visma tijdens de ploegenpresentatie van de Tour officieel zijn fietsen met een blauwe voorband. De iconische band van Swapfiets, het eerste ‘bicycle as a service’-bedrijf ter wereld, wordt daarmee onderdeel van het profpeloton en zal in meerdere etappes door onder anderen Belgisch kampioen van Aert worden gebruikt. Het is voor het eerst dat een wielerploeg een gekleurde fietsband in het peloton introduceert.