Alena Amialiusik wint voorlaatste etappe Lotto Belgium Tour, Lorena Wiebes komt aan kop klassement

Alena Amialiusik (Canyon/SRAM) heeft de voorlaatste etappe, met start en aankomst in Galmaarden na 138 kilometer, van de Lotto Belgium Tour gewonnen. De 32-jarige Wit-Russin haalde het afgescheiden na een solo die ze inzette op zowat 2,5 kilometer van de finish. De Nederlandse Lorena Wiebes (Team DSM) sprintte naar de tweede plaats voor Lotte Kopecky. Wiebes neemt meteen ook de rode leiderstrui over van Jolien D’hoore die strandde op een 6e plaats. In het algemeen klassement volgt Lotte Kopecky als tweede op slechts 2 seconden van Wiebes. Ellen van Dijk bezet positie drie op 0:09. Voor Amialiusik werd het haar eerste zege van het seizoen.

Het was het viertal met de Israëlische Rotem Gafinovitz, de Britse Alice Barnes, de Nederlandse Ellen van Dijk en de Belgische kampioene Lotte Kopecky die de finale openden op zowat 65 kilometer van de finish. Zo reden de nummer 3 (Ellen van Dijk), nummer 4 (Lotte Kopecky) en de nummer 5 (Alice Barnes) van het algemeen klassement op kop van de wedstrijd. Bij het ingaan van de laatste twee plaatselijke ronden, van elk 27,5 kilometer met daarin telkens de beklimming van de Congoberg, de Steenhoutberg en de kasseizones van de Blijkheerstraat en de Schavoliestraat, kende het viertal een voorsprong van 30 seconden op een fel uitgedund peloton. Bij Gafinovitz ging op de Congoberg het licht uit en zo bleven er voorin nog drie leidsters over. Tot op 48 kilometer van de eindmeet Lotte Kopecky kreeg af te rekenen met materiaalpech en ze op die manier eveneens wegviel uit de kopgroep.

Het noodlot sloeg ook toe bij Ellen van Dijk. De Nederlandse sukkelde met een slecht functionerend versnellingsapparaat en zag zo Alice Barnes van haar wegrijden. De Britse vatte eenzaam de slotronde aan met een voorsprong van een halve minuut op de grote groep maar met nog 25 kilometer voor de boeg smolt alles samen. Op de top van de Steenhoutberg, de laatste beklimming van de dag, vormde zich een kopgroep met Lourdes Oyarbide Jimenez, Ellen van Dijk, Alena Amialiusik, Lorena Wiebes en Lotte Kopecky. Leidster Jolien D’hoore volgde wat verderop en had de dans gemist. Op 5 kilometer van de finish reed Wiebes vanop kop weg van haar medevluchters maar aan het bord van de laatste 3 kilometer kregen we weer 5 leidsters. Tot Alena Amialiusik ging versnellen. Achter de Wit-Russin werd er te veel naar elkaar gekeken waardoor ze solo naar de ritwinst kon rijden.

Vrijdag valt het doek over deze 7e editie van de Lotto Belgium Tour. Start- en aankomstplaats is Geraardsbergen. Na 26 kilometer bereikt men de Denderdoordberg, de eerste helling van de dag. Ook de Bosberg en de Muur van Geraardsbergen zijn opgenomen in het parcours. Op de top van de Kapelmuur kennen we meteen ook de opvolgster van de Duitse Mieke Kröger.