BOIC breidt selectie van Team Belgium voor Olympische Spelen verder uit

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft de selectie van Team Belgium voor de Olympische Spelen in Tokio donderdag tijdens een persmoment in de Japanse Tuin in Hasselt officieel uitgebreid met 37 atleten uit acht sporten. De teller van de Belgische delegatie staat nu op 72.

In de atletiek zijn de gelukkigen Eliott Crestan (800m), Ismael Debjani (1.500m) en Elise Vanderelst (1.500m). Zij staan alledrie voor hun eerste olympische deelname. Badmintonster Lianne Tan mag zich opmaken voor het derde Spelen. De Limburgse strandde zowel in Londen (2012) als Rio (2016) in de groepsfase. Gewichthefsters Nina Sterckx (-49 kg) en Anna Van Bellinghen (+87 kg) zijn er voor het eerst bij. In het golf treden debutant Thomas Detry en Thomas Pieters (vierde in Rio) aan bij de mannen.

De Red Lions gaan vijf jaar na het zilver van Rio op zoek naar goud in Tokio. De selectie van de wereldkampioen bestaat uit zestien spelers bij wie een verrassende naam ontbreekt. Thomas Briels werd door bondscoach Shane McLeod niet opgenomen in de groep van zestien maar is wel een van de drie reserven.

In de ruitersport selecteerde bondscoach Peter Weinberg Niels Bruynseels met Delux, Jérôme Guéry met Quel Homme en Gregory Wathelet met Nevados voor de jumpingploeg. Lara de Liedekerke start met Alpaga d’Arville in het eventing.

Elise Mertens, Alison Van Uytvanck en dubbelspecialisten Sander Gillé en Joran Vliegen zullen aantreden in het tennis. Geen van hen was er al bij op de Spelen. Ook David Goffin is geselecteerd, al sukkelt hij met een blessure. Het BOIC hoopt wel dat Belgiës nummer 1 alsnog fit geraakt.

In het triatlon tot slot wordt de selectie gevormd door Claire Michel, Jelle Geens, Valerie Barthelemy en Marten Van Riel (individidueel en mixed relay). Alleen Barthelemy was er niet bij in Rio, waar Van Riel op een verdienstelijke zesde plaats eindigde.

De voorbije weken werden op al drie verschillende selecties bekendgemaakt, goed voor 35 atleten. Eind april werd een eerste selectie met twaalf sporters vrijgegeven. Dat waren atleten Ben Broeders (polsstok), Hanne Claes (400m horden), Isaac Kimeli (5.000m en 10.000m) en Nafi Thiam (zevenkamp), roeiers Tim Brys en Niels Van Zandweghe (lichte dubbeltwee), taekwondoka Jaouad Achab (-68 kg), zeilers Anouk Geurts en Isaura Maenhout (49er FX) en Emma Plasschaert (Laser Radial) en zwemmers Louis Croenen (200m vlinderslag) en Fanny Lecluyse (100m en 200m schoolslag).

Eind mei kregen negen andere atleten officieel groen licht om naar Tokio te gaan. Het ging om marathonlopers Bashir Abdi, Dieter Kersten en Koen Naert bij de mannen en Mieke Gorissen en Hanne Verbruggen bij de vrouwen. In het kajak-kanosprint zullen Lize Broekx en Hermien Peters in de K2 500 meter aantreden en Artuur Peters in de K1 1.000 meter, Gabriel De Coster doet dat in de K1 kajak-kanoslalom.

Twee weken geleden werden in een derde selectiegolf veertien atleten genomineerd. Dat waren skateboarders Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs (in de discipline street), atleten Thomas Van der Plaetsen (tienkamp), Cynthia Bolingo (400m) en Paulien Couckuyt (400m horden), schutter Jessie Kaps (10m luchtgeweer), BMX’er Elke Vanhoof, mountainbikers Githa Michiels en Jens Schuermans, wielrensters Lotte Kopecky (wegrit), Julie Van De Velde (weg- en tijdrit) en Valerie Demey (wegrit) en wielrenners Remco Evenepoel en Wout van Aert (allebei weg- en tijdrit).

De Olympische Spelen vinden plaats van 23 juli tot 8 augustus.