Lommelse Shania (18) al sinds zaterdag vermist

Shania is 1,65 meter groot en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft blauw-groene ogen en blond haar. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwart rokje met bloemetjes, een zwart T-shirt met linksboven het opschrift ‘love’ en een zwart lederen vest. Ze droeg ook zwart-witte sneakers van het merk ‘Vans’ en een zalmroze handtas met gouden ketting.

Wie info heeft over haar verdwijning, kan Child Focus bellen via het nummer 116 000 of de politie via 0800 30 300. siol