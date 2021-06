In het Jessa Ziekenhuis werden al zes patiënten geopereerd met behulp van de gloednieuwe operatierobot voor neurochirurgie. — © Sven Dillen

Hasselt

Het Jessa Ziekenhuis heeft liefst 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in een hypermodern digitaal operatiekwartier voor hersenchirurgie. Het gaat om een Belgische primeur. “Dankzij deze robot kunnen we nóg preciezer opereren”, zegt dr. Eric Put (51), diensthoofd neurochirurgie in Hasselt.