De wekelijkse kaart van Europa met kleurcodes is geactualiseerd, en die is een pak groener geworden. Ook Vlaanderen gaat van oranje naar groen, terwijl Wallonië en Brussel nog minstens een week daarop moeten wachten. Toch zijn er nog een aantal rode plekken. Wat betekent dat voor onze reisplannen? En kan de oprukkende, besmettelijkere deltavariant roet in het eten gooien?