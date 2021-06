Greet Minnen bereikt voor het eerst de hoofdtabel van Wimbledon

Greet Minnen (WTA 119) heeft zich geplaatst voor de hoofdtabel op Wimbledon. Minnen versloeg donderdag in de derde en laatste kwalificatiewedstrijd op het Londense gras de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 156) in tweemaal 6-2. De partij duurde 1 uur en 1 minuut.

Wimbledon is het enige van de vier grandslamtoernooien waar de 23-jarige Minnen nooit eerder de hoofdtabel in het enkelspel haalde. Vorig jaar vond het grastoernooi in Londen niet plaats als gevolg van de coronapandemie.

De andere Belgische vrouwen die in de kwalificaties aan zet waren kenden geen succes. Ysaline Bonaventure (WTA 128) verloor in de tweede voorronde, Maryna Zanevska (WTA 194) en Marie Benoit (WTA 234) gingen er al in de eerste kwalificatieronde uit. Elise Mertens (WTA 16) en Alison Van Uytvanck (WTA 57) staan rechtstreeks op de hoofdtabel, Kirsten Flipkens (WTA 95) zegde af door een enkelblessure.